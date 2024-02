Lumen Technologies Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger bei Lumen ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen abgegeben. Davon waren keine positiv, keine neutral und eine negativ. Daher ergibt sich insgesamt ein schlechtes Rating für die Lumen-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 56,25 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine neutrale Empfehlung.

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,67 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,6 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Lumen eine gemischte Bewertung, mit einer insgesamt neutralen Stimmung, einer neutralen Analysteneinschätzung und einer neutralen technischen Analyse, aber einer abnehmenden Aufmerksamkeit in den Diskussionen.