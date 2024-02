Lumen Technologies Aktie: Lieber beobachten als handeln

Lumen: Anleger-Stimmung und technische Analyse zeigen "Neutrale" Bewertung

In den letzten zwei Wochen wurde die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Lumen als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf "Neutral" einstufen.

Die Wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lumen konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte eine leichte Reduktion, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lumen daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lumen-Aktie beträgt aktuell 1,66 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lumen ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine "Neutrale" Bewertung für die Lumen-Aktie.