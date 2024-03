Lumen Technologies Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver geworden ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch weniger beachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Lumen-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lumen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lumen-Aktie zeigt einen neutralen Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lumen-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält die Lumen-Aktie also eine positive Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse.