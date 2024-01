Lumen Technologies Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Anlegerstimmung für die Lumen-Aktie war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Gut".

Analysten bewerten die Lumen-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf insgesamt 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 137,43 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lumen daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Lumen in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im roten Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Lumen ist ebenfalls rückläufig, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lumen wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,94 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält das Lumen-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Lumen-Aktie, wobei die Anlegerstimmung als positiv und die Analystenbewertung als neutral eingeschätzt werden. Die sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme an negativen Kommentaren, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.