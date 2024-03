Lumen Technologies Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,63 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,62 USD, was einem Unterschied von -0,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,56 USD zeigt mit einer Abweichung von +3,85 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Lumen-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Lumen in den letzten ein bis zwei Tagen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lumen liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation und erhält daher die Einstufung "neutral". Insgesamt wird die Lumen-Aktie daher in verschiedenen Kategorien neutral bewertet.