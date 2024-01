Lumen Technologies Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Lumen erhält für den 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI7 aktuell bei 65,63 Punkten liegt und somit anzeigt, dass Lumen weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine starken Schwankungen und liegt bei 39,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Lumen, da der GD200 des Wertes bei 1,8 USD liegt, während der Aktienkurs bei 1,7 USD um -5,56 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Im Gegensatz dazu zeigt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein "Gut"-Wert, da der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 1,47 USD liegt, was einer Abweichung von +15,65 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung für Lumen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Diese Faktoren führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Unternehmen Lumen eine positive Bewertung.