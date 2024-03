Lumen Technologies Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Für die Lumen-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 69. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine langfristigere Betrachtung, und auch hier wird die Lumen-Aktie mit einem Wert von 47,06 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Jedoch war in den letzten Tagen eine verstärkte negative Diskussion über das Unternehmen Lumen zu beobachten, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, und für die Lumen-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,6 USD. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 1,57 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,54 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lumen-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Lumen-Aktie haben in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung erfahren. Dies zeigt sich in einer verstärkten negativen Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lumen-Aktie daher in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.