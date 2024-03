Lumen Technologies Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Lumen wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 7,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Lumen-Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass Lumen überverkauft ist, mit einem Wert von 27,83. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Lumen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen. Basierend auf dieser Einschätzung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Lumen-Aktie sind alle Einstufungen "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 2,5 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 44,51 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,73 USD) hindeutet. Die Empfehlung basierend auf diesen Erkenntnissen ist "Gut".

Die Stimmung rund um Lumen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Dadurch erhält Lumen eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.