Lumen Technologies Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,7 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,3 USD liegt und somit einen Abstand von -23,53 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,53 USD, was einer Differenz von -15,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analytiker haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Lumen-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Lumen-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 150 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Diskussionen über Lumen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.