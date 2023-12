Lumen Technologies Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,87 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,77 USD) um -5,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,35 USD basierend auf den vergangenen 50 Tagen, was einer Abweichung von +31,11 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Lumen weist kaum Änderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Analysten bewerten die Lumen-Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 140,11 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 33,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Lumen-Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Analysteneinschätzung, dass die Lumen-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.