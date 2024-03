Lumen Technologies Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Lumen in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lumen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Lumen in den letzten zwei Wochen besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Lumen derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,6 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,71 USD liegt, was einer Abweichung von +6,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +11,04 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lumen-Aktie hat einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lumen.