Lumen-Aktie: Eine enttäuschende Performance!

Die Infineon-Aktie, das Flaggschiff des deutschen Halbleitermarkts, hat zu Beginn dieser Woche die 40-Euro-Schwelle überschritten und einen Höhepunkt seit Dezember 2021 erreicht. Der DAX-Titel sprang zeitweise auf 40,27 Euro hoch. Dies bestätigt erneut den anhaltenden Aufwärtstrend und verbessert weiterhin die technische Analyse der Aktie.

Das jüngste Hoch in der Kursbewegung stellt ein zusätzliches Kaufsignal dar, trotz einer leichten Schwäche seit Dienstag. Anleger sollten jedoch nicht beunruhigt sein; wie im Gesamtmarkt sind auch bei der Infineon-Aktie nach dem Rekordhoch am Montag gewisse Rückgaben zu verzeichnen. Am Mittwoch haben sich jedoch bereits wieder Bullen zurückgemeldet und sich um die Marke von 38 Euro positioniert.

Q3-Zahlen-Veröffentlichung am Donnerstag

Im Rampenlicht stehen nun die Quartalszahlen (Q3) von...