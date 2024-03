Lumber Liquidators Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist. Ll Flooring hat ein KGV von 12,28, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 66 Prozent zum Branchendurchschnitt von 35. Aufgrund des niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ll Flooring bei 3,33 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,75 USD, was einen Abstand von -47,45 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Abstand von -29,44 Prozent schlecht ab. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ist daher "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Ll Flooring beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke zu Ll Flooring in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet, mit einer verringerten Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Stufe.