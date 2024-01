Lum Chang Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Lum Chang in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Lum Chang wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Lum Chang mit einer Rendite von -1,43 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,78 Prozent, wobei Lum Chang um 2,35 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet werden kann, da der RSI der Lum Chang bei 80 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Lum Chang derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,33 SGD, während der Kurs der Aktie (0,295 SGD) um -10,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,31 SGD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,84 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating. Insgesamt entspricht dies der Einstufung als "Neutral".