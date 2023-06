Lululemon-Aktie: Nummer 1 im Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die Lululemon-Aktie (WKN: A0MXBY) machte am Freitag einen großen Sprung nach oben und führte mit einem Kursplus von fast 12% auf 365,44 US$ die Gewinnerliste im Nasdaq-Index an. Damit hat das Papier des kanadischen Sportbekleidungsherstellers und -händlers die Verluste der vergangenen Tage wieder vollkommen wettgemacht. Was steckt hinter dem Kurssprung?