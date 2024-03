Lulu's Fashion Lounge Holdings Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Aktie von Lulu's Fashion Lounge hat gezeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,17 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,4 USD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -35,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,92 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Lulu's Fashion Lounge diskutiert wurde. Die Aktie erhält somit eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden positiven Stimmungsbildes.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Lulu's Fashion Lounge nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung erfahren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Einschätzung der Aktie herangezogen und zeigt, dass Lulu's Fashion Lounge momentan als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index eine eher negative Bewertung für die Aktie von Lulu's Fashion Lounge.