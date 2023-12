Luks Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Internet hat einen großen Einfluss darauf, wie Stimmungen verstärkt oder verändert werden. Dies wirkt sich auch auf die Einschätzungen von Aktien aus, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Diskussionen zu Luks Vietnam haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal daher die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, so dass kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Luks Vietnam im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,66 Prozent erzielt. Das liegt 10,09 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,57 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Luks Vietnam-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Luks Vietnam.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Luks Vietnam wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Luks Vietnam auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.