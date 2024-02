Luks Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Luks Vietnam beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" mit einem durchschnittlichen KGV von 29 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Für die Aktie von Luks Vietnam zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Luks Vietnam bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Luks Vietnam beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 28,57 Punkte, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie von Luks Vietnam in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Luks Vietnam mit 0,93 HKD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -2,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.