Luks Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung und die Diskussionsstärke im Internet bezüglich Luks Vietnam haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, laut unserer Analyse. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die soziale Medienaktivität in Bezug auf Luks Vietnam war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung bekommt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Luks Vietnam von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen.

Bei einer Dividendenrendite von 4,44 % liegt der Ertrag für Investoren in Luks Vietnam um 1,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Baumaterialien. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen Durchschnitt von 0,95 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,9 HKD, was einem Unterschied von -5,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,93 HKD.

Insgesamt erhält Luks Vietnam eine "Neutral"-Bewertung sowohl für die Anleger-Stimmung als auch für die technische Analyse.