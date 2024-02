Luk Hing Entertainment Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Luk Hing Entertainment betrachten, liegt der RSI7 aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger Schwankungen, wobei Luk Hing Entertainment auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für das Luk Hing Entertainment-Wertpapier.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Luk Hing Entertainment derzeit auf 0,13 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,073 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -43,85 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,09 HKD, was einer Abweichung von -18,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Luk Hing Entertainment.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luk Hing Entertainment 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet angesehen werden kann. Unternehmen aus derselben Branche haben im Durchschnitt ein KGV von 30. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Luk Hing Entertainment aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Luk Hing Entertainment eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich daher, dass Luk Hing Entertainment gemischt bewertet wird, wobei fundamentale Aspekte positiver bewertet werden, während technische Aspekte eher negativ ausfallen.