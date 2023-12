Luk Fook Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Luk Fook von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Luk Fook ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,2 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 80 Prozent zum Durchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einem durchschnittlichen KGV von 40. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 72,22 Punkten auf 7-Tage-Basis liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis betrachtet wird, liegt bei 34,99, was darauf hindeutet, dass Luk Fook weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Luk Fook bezüglich des RSI die Bewertung "Schlecht".

Der langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Luk Fook wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Luk Fook weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Luk Fook bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".