Luk Fook Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Derzeit zahlt Luk Fook nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,8 Prozentpunkte (6,44 % gegenüber 5,64 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Luk Fook eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Luk Fook daher ein "Neutral"-Wert.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Luk Fook beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Luk Fook damit unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Luk Fook. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.