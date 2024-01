Luk Fook Aktie: Immer langsam!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Luk Fook eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Luk Fook daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Um zu beurteilen, ob die Luk Fook-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Wir betrachten den 7-Tage-RSI, der momentan bei 71,51 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating. In Bezug auf den 25-Tage-RSI ist Luk Fook jedoch weder überkauft noch -verkauft, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Luk Fook in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Luk Fook gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luk Fook aktuell 7,36 und liegt damit um 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 37. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie als unterbewertet anzusehen, weshalb Luk Fook auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.