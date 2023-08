Luftwaffe hat Kampfjets für Übung nach Island verlegt

KEFLAVIK (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat erstmals seit mehr als zehn Jahren Kampfflugzeuge für eine Übung nach Island verlegt. "Wir machen das, um zu zeigen: Wenn die Luftwaffe irgendwo gebraucht wird, können wir binnen einiger Tage da sein", sagte Oberstleutnant Marco Brunhofer vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" am Donnerstag auf dem isländischen Militärflugplatz Keflavik.

Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine will Deutschland seine Fähigkeit zur schnellen Verlegung von Luftstreitkräften nach Island zeigen und Bündnissolidarität demonstrieren. Island ist Gründungsmitglied der Nato und damit schon seit 1949 Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses, hat aber keine eigenen Streitkräfte, nur eine Küstenwache. Schon früher stellte der am Rande des Polarkreises gelegene Inselstaat dem Bündnis militärische Anlagen und Stützpunkte zur Verfügung. Nach dem Kalten Krieg wurden sie zunächst immer weniger genutzt, weil sich der Blick des Bündnisses mehr in dem Mittelmeerraum und den Nahen Osten richtete./cn/DP/ngu