TEL AVIV/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will ab Januar wieder nach Israel fliegen. Nachdem die Fluggesellschaft nach Beginn des Gazakriegs ihre regulären Linienflüge von und nach Tel Aviv gestoppt hatte, will sie ab 8. Januar wieder sieben wöchentliche Verbindungen aus Deutschland in die israelische Küstenmetropole anbieten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Es soll zunächst vier wöchentliche Flüge aus Frankfurt und drei Flüge pro Woche aus München geben.

Auch die zwei anderen Airlines der Lufthansa Group, Austrian Airlines und SWISS, bieten ab der ersten Januarhälfte wieder wöchentliche Flugverbindungen nach Tel Aviv an, wie Lufthansa weiter mitteilte. Zusammen mit den Flügen aus Deutschland entspreche das rund 30 Prozent des regulären Flugplans.

Zwei Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte die Fluggesellschaft ihre planmäßigen Flüge von und nach Tel Aviv ausgesetzt. Allerdings flog die Lufthansa danach mit vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflügen zahlreiche deutsche Staatsangehörige aus Israel nach Deutschland./rme/DP/nas