Lufthansa will 13 000 Leute einstellen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern sucht weiter zahlreiche Arbeitskräfte. Auch in diesem Jahr wolle man rund 13 000 Menschen in den unterschiedlichsten Berufen einstellen, teilte der Konzern am Montag mit. Das entspricht etwa den Neueinstellungen aus dem Vorjahr.

Nach dem Komplettverkauf der Catering-Gesellschaft LSG arbeiten rund 95 000 Menschen in 90 Ländern für das Unternehmen. Zurzeit werden unter anderem Beschäftigte für Kabine (3500), Cockpit (1000), Technik (2000) und Informationstechnologie (900) gesucht. Auch beim Bodenpersonal in München und Frankfurt sind viele Stellen frei.

Etwa zwei Drittel der Neueinstellungen ersetzten in der Vergangenheit ausscheidende Arbeitskräfte. Ein Drittel sind zusätzliche Beschäftigte. Man fokussiere sich darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, erklärte Personalvorstand Michael Niggemann./ceb/DP/jha