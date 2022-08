Lufthansa: Das war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Wenn es um die Probleme der Lufthansa geht, weiß man derzeit gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Vom Chaos an deutschen Flughäfen über den hohen Krankenstand bis hin zu Arbeitskämpfen an allen nur erdenklichen Fronten wird die Airline schwer unter Druck gesetzt. Dabei hat der Konzern pandemiebedingt erst zwei der miesesten Jahre überhaupt hinter sich. Den aktuellen Belastungen… Hier weiterlesen