Lufthansa setzt auf Wachstum: Erweitert Flugangebot im aufstrebenden indischen Markt

Lufthansa setzt auf Indien: Mehr Flüge in den boomenden Markt durch Umverteilung der Kapazitäten.

Lufthansa stärkt Präsenz auf dem wachsenden indischen Luftfahrtmarkt und zieht Kapazitäten aus anderen Ländern ab. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat angekündigt, ihr Engagement auf dem boomenden indischen Luftfahrtmarkt zu verstärken und dafür Flugkapazitäten aus anderen Ländern abzuziehen. "Indien wächst schneller als alle unsere anderen Ziele", erklärte Heiko Reitz, Vertriebschef von Lufthansa, während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Reuters bei einer Konferenz in Hyderabad.

Die Lufthansa-Gruppe bietet derzeit64 wöchentliche Flüge nach Indien an, im Vergleich zu 56 vor der Corona-Krise. Als fünftgrößter Markt weltweit für Passagierflüge wird erwartet, dass die Anzahl der Flugreisenden im Inland bis 2030 auf 350 Millionen und die der internationalen Reisenden auf 160 Millionen steigen wird. Indiens Luftfahrtindustrie ist auf Wachstumskurs, getrieben von Rekordbestellungen an neuen Flugzeugen und Investitionen der Regierung in den Ausbau und die Modernisierung von Flughäfen.

Um von diesem Wachstum zu profitieren, plant die Lufthansa sogar den Einsatz des Jumbo-Jets Airbus A380, den sie eigentlich ausmustern wollte, bevor die starke Erholung des Luftverkehrs nach dem Corona-Einbruch einsetzte. Die Konkurrenz auf dem indischen Markt ist jedoch groß.

Reitz betonte, dass es für zahlreiche Fluggesellschaften genügend Raum gibt, um auf diesem Markt zu expandieren.Die Lufthansa-Aktie notiert derzeit via XETRA 0,07 Prozent höher bei 7,30 Euro. Die Fluggesellschaft reagiert damit auf das starke Wachstumspotenzial im indischen Luftfahrtsektor, das sich in steigenden Passagierzahlen und Investitionen widerspiegelt.

Die Verlagerung von Kapazitäten nach Indien ist Teil der Strategie der Lufthansa, sich auf wirtschaftlich vielversprechende Märkte zu fokussieren und dort zu wachsen. Reitz sagte, dass die Kapazitäten in Indien bereits um 14 Prozent höher seien als vor der Pandemie. Diese Anpassungen spiegeln sich in den wöchentlichen Flugverbindungen nach Indien wider, die um acht Flüge erhöht wurden.

Die starke Erholung des indischen Luftfahrtsektors ist auch für die Zukunft vielversprechend. Experten prognostizieren, dass die Fluggastzahl bis 2030 auf über 500 Millionen steigen wird, was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Lufthansa ist gut positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren, insbesondere durch den verstärkten Fokus auf den indischen Markt und die geplante Wiedereinführung des A380.

Insgesamt zeigt sich die Lufthansa sehr optimistisch hinsichtlich der Zukunft des indischen Luftfahrtmarktes und plant, ihre Präsenz weiter auszubauen. Die Investition in den indischen Markt zahlt sich bereits aus, und mit der richtigen Strategie und gezielten Anpassungen der Kapazitäten wird die Fluggesellschaft auch in Zukunft erfolgreich sein.

