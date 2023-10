Lufthansa-Tochter Swiss plant neuen Sonderflug nach Tel Aviv

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Lufthansatochter Swiss plant am Mittwoch in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium (EDA) einen weiteren Sonderflug von Zürich nach Tel Aviv und zurück. Die Maschine hat 215 Plätze, wie das Unternehmen mitteilte. Die Maschine soll um 7.55 Uhr in Zürich abheben. Der Rückflug ab Tel Aviv ist um 13.05 Uhr geplant.

Am Dienstag hatte ein erster Sonderflug stattgefunden. Die Nachfrage war groß, die Plätze innerhalb kurzer Zeit ausgebucht, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Nach Angaben von Swiss ist der Flug für Schweizer Staatsbürger vorgesehen. "Auch dieser Flug ist nur über eine spezielle Hotline buchbar, die vom EDA an die Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Schweizer Reisende in Israel kommuniziert wurde", teilte die Fluggesellschaft mit./oe/DP/ngu