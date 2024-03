Lufthansa-Kabinenpersonal will streiken

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nächster Streik bei der Lufthansa : An diesem Dienstag (4.00 Uhr) wollen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in Frankfurt ihre Arbeit niederlegen. Die Fluggesellschaft erwartet, dass wegen des bis 23.00 Uhr angesetzten Streiks 600 Flüge an Deutschlands größtem Flughafen ausfallen werden, 70 000 Passagiere seien davon betroffen.

Für diesen Mittwoch (13.3.) hat die Kabinengewerkschaft Ufo dann das Lufthansa-Kabinenpersonal am Flughafen München von 4.00 Uhr bis 23.00 Uhr zum Streik aufgerufen. Dort werden nach Einschätzung der Lufthansa 400 Flüge mit 50 000 Fluggästen nicht stattfinden können.

Die Gewerkschaft Ufo fordert für die etwa 18 000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1000 Kräfte der Regionaltochter Lufthansa Cityline im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will die Gewerkschaft eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie höhere Zulagen erreichen. Parallel laufen bei der Lufthansa unter anderem noch Tarifauseinandersetzungen mit Verdi für das Bodenpersonal./ben/DP/ngu