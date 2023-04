Lufthansa: Flugtestprogramm des neuen Klimaforschungsjets erfolgreich

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Lufthansa -Airbus soll ab kommenden Jahr während regulärer Passagierflüge umfassende Klimadaten sammeln. Lufthansa-Piloten absolvierten mit dem Verkehrsflugzeug vom Typ A350 erfolgreich ein Flugtestprogramm mit einem speziell entwickelten Messsondensystem am unteren Flugzeugrumpf, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit sei ein wesentlicher Meilenstein des Projektes erreicht. Die Maschine "Erfurt" wird gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zum Klimaforschungsjet ausgerüstet.

Kern ist ein gut zwei Tonnen schweres Mess-Labor, das in den nächsten Monaten aufgebaut werden soll. Etwa 20 Messinstrumente werden demnach in dem Labor installiert, das später in den Frachtraum geladen und mit dem Messsystem am äußeren Rumpf des Flugzeugs verbunden wird. Auf ausgewählten Flügen sollen ab kommenden Jahr mehr als 100 verschiedene Spurengase, Aerosol- und Wolkenparameter vom Boden bis in die sogenannte Tropopausenregion in neun bis dreizehn Kilometern Höhe erfasst werden. Die Messwerte sollen zur besseren Erforschung des Treibhauseffekts beitragen. Lufthansa rüstet bereits seit 1994 einzelne Flugzeuge mit wissenschaftlichen Klimamessinstrumenten aus./mar/DP/mis