Lufthansa-Aktie: Auch das muss erwähnt werden

Die Lufthansa-Aktie konnte in den vergangenen drei Monaten um rund 25% an Wert gewinnen und ist per gestern auf ein neues 6-Monats-Hoch bei 7,53 Euro gestiegen. Heute präsentiert sich die Kranich-Aktie ziemlich unverändert vor dem Start ins Wochenende. Was macht die Lufthansa-Aktie langfristig? Im Fokus: Lufthansa-Aktie In den vergangenen zehn Jahren weist die Lufthansa-Aktie...