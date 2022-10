Lufthansa-Aktie: Zurück zu alter Stärke

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa (WKN: 823212) ist wieder voll auf Kurs. Schon im zweiten Quartal des laufenden Jahres wurde ein extrem wichtiger Meilenstein erreicht. In dem Zeitraum konnte Lufthansa den ersten Quartalsgewinn seit 2019 erreichen. Im gerade zu Ende gegangenen Quartal hat die Airline offenbar noch ordentlich weiter zugelegt und den Gewinn kräftig gesteigert.

Der Aktienkurs hat deshalb in den letzten Wochen schon ordentlich zugelegt. Vielleicht ist das ja nur der Auftakt zur großen Rally?

Lufthansa schreibt wieder satte Gewinne

Tatsächlich ist der Aktienkurs mit 6,78 Euro noch meilenweit von den Höchstständen aus der Zeit vor Beginn der Pandemie entfernt (Stand: 19.10.2022). Vor drei Jahren kostete eine Aktie noch knapp 12 Euro. Heißt das also, dass der Kurs in den nächsten Monaten wieder in diese Größenordnung vorstoßen könnte?

Nun, so einfach ist es leider nicht. Zwar hat die Lufthansa in diesem Jahr beeindruckende Fortschritte gemacht. Noch im ersten Quartal hat die Airline einen Nettoverlust von 600 Mio. Euro verbucht! Und jetzt, nur ein halbes Jahr später, kommt man einem Milliardengewinn schon sehr nah.

Aber reichen die Gewinne aus, um eine Konzernbewertung jenseits von 7 Mrd. Euro zu rechtfertigen?

Ist es Zeit für die nächste Kursrally?

Ein Grund für die hervorragenden Zahlen ist die hohe Nachfrage nach Flugreisen in alle Welt. Nach Jahren der Pandemie gibt es jede Menge Nachholbedarf. Ob die Nachfrage aber auch langfristig so hoch bleiben wird und vor allem die Ticketpreise hochgehalten werden können, muss sich erst noch zeigen. Denn die Branche ist für knallharten Wettbewerb bekannt.

Tatsächlich sind die Passagier-Airlines des Konzerns aber weiterhin kaum profitabel. Im letzten Quartal hat die Lufthansa noch erwähnt, dass man in diesem Geschäftsbereich sogar einen Verlust im Geschäftsjahr erwarte.

Die Gewinne stammen also eigentlich von den Fracht-Airlines und dem Geschäftsbereich Technik. Aber auch hier ist nicht klar, wie lange die Gewinne im Frachtgeschäft auf dem Rekordniveau gehalten werden können. Gut möglich, dass es schon im nächsten Jahr bergab geht. Deshalb sollte man jetzt trotz der starken Zahlen lieber noch keine zu optimistischen Prognosen aufstellen.

Noch dazu schleppt die Lufthansa weiterhin einen hohen Schuldenberg mit sich herum. Zwar konnte schon ein beeindruckender Teil davon abgetragen werden. Am Ende des dritten Quartals standen aber immer noch 6,2 Mrd. Euro Nettoschulden in der Bilanz. Eigentlich ist der Konzern deshalb aktuell mit fast 14 Mrd. Euro bewertet, wenn man die Schulden mit einbezieht.

Insgesamt gewinnt die Lufthansa schnell an Höhe. Die Gewinne sprudeln wieder und der Schuldenstand sinkt. Beides sind gute Nachrichten für den Aktienkurs. Für eine große Kursrally reicht das aber aus meiner Sicht noch nicht aus.

