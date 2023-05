Lufthansa-Aktie: Was sind unsere Optionen jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Das Jahr 2020 war für die Reisebranche aufgrund der Corona-Pandemie ein Desaster. Auch die Lufthansa hatte mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen und zahlreiche Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Um dies zu vermeiden, unterstützte die Bundesregierung den Konzern mit Milliarden von Euro, was auch von der EU-Kommission genehmigt wurde. Allerdings haben nun Ryanair und Condor gegen diese Entscheidung geklagt und in einem Urteil des EU-Gerichts Recht bekommen. Es wurden mehrere Fehler seitens der Kommission festgestellt, unter anderem wurde angenommen, dass sich Lufthansa keine Kredite am freien Markt besorgen konnte.

Die Lufthansa-Aktie reagierte auf das Urteil mit leichtem Verlust von etwa ein Prozent bis auf 9,20 Euro am Mittwoch. Dies könnte jedoch auch durch schwache Signale aus der Reisebranche begründet sein: Das...