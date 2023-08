Lufthansa-Aktie: Verbesserte Chancen durch den Aufstieg im DAX-Index?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am 05. September wird die Deutsche Börse AG über das Line-up im prominenten “DAX” Leitindex entscheiden. Die Aktie der Deutschen Lufthansa könnte durchaus einen erneuten Aufstieg in den elitären Club der Top deutschen Unternehmen erleben. Allerdings weisen Datenanalysten darauf hin, dass eine Promotion in den DAX nur geringfügige Auswirkungen auf mittel- bis langfristigen Wert eines Unternehmens an der Börse hat. Vielmehr sind das Geschäftsumfeld und die Erwartungshaltung von Investoren hinsichtlich einer positiven Weiterentwicklung des Unternehmens ausschlaggebend.

Deutsche-Lufthansa-Aktie: Prognosen eher optimistisch bis neutral

In Bezug auf die Einstufungen für die Lufthansa-Aktie herrscht allerdings Uneinigkeit unter den Analysten. Mit einem aktuellen Kursniveau von ungefähr 8,50 Euro reichen die von Banken...