Lufthansa-Aktie: Scheitern die Reisepläne?

Eine Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) hat ergeben, dass für viele Deutsche aufgrund von mangelndem Budget der Urlaub im Jahr 2023 ins Wasser fällt. So hat die Studie ergeben, dass rund jeder vierte Befragte angeben musste, dass es dieses Jahr wahrscheinlich aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, eine entsprechende Reise zu machen. Im Jahr 2022 war es nur jeder Achte. Dies könnte sich neben den Touristikkonzernen auch auf die Flugbranche auswirken.

Morgan Stanley nimmt Lufthansa wieder auf!

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat sich einige Zeit nicht mit der Analyse für Lufthansa beschäftigt. Jetzt wird der Titel jedoch wieder aufgenommen und gleich auf lediglich “Underweight” eingestuft. Den fairen Wert sieht der zuständige Analyst Conor Dwyer bei 6,30 EUR. So schrieb er in einer am 10. Januar vorliegenden Studie, dass die zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen einige Gefahren in sich bergen. Es besteht die Gefahr, dass die bisher robuste Erholung des europäischen Luftverkehrs in Schwierigkeiten gerät.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Lufthansa-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

