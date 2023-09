Lufthansa-Aktie: Positive Geschäftszahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Es gab bereits ausgiebige Berichte über die gut florierenden Geschäfte in der Reisebranche während des Sommers. Dennoch zeigten sich Anleger skeptisch, was sich durch eher moderate Kurse der Lufthansa-Aktie ablesen ließ. Am Montag jedoch konnte diese um 1,3 Prozent auf 8,33 Euro ansteigen und somit den größten Teil der Verluste aus der Vorwoche ausgleichen.

Der Auslöser für diese positive Stimmung waren Buchungszahlen von Ryanair, einer Billigfluggesellschaft. Gemäß einem Bericht des “Aktionärs” verzeichnete das Unternehmen im August 18,9 Millionen Fluggäste – ein neuer Rekordwert. Der vorherige Spitzenwert wurde erst einen Monat zuvor mit 18,7 Millionen Passagieren erreicht.

Lufthansa Aktie: Hoffnungszeichen

Dies bedeutet nicht automatisch eine Verbesserung bei den Buchungszahlen der Lufthansa. Zusammen mit Nachrichten...