Lufthansa-Aktie: Den Himmel wiedererlangen!

Die Lufthansa hatte ursprünglich ihren Abschied vom Airbus A380 angekündigt. Dieses größte Passagierflugzeug der Welt wird in der Branche als kostspielig angesehen, und bereits vor der Pandemie wurden diese Flugzeuge ausgemustert. Einige von ihnen werden noch dieses Jahr an den Hersteller zurückgegeben.

Lufthansa: Ist das ein gutes Zeichen?

Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Nachfrage nach Flugreisen in diesem Jahr scheint die Lufthansa jedoch Schwierigkeiten zu haben, neue Kapazitäten bereitzustellen. Neue Langstreckenjets sind offenbar nicht im gewünschten Umfang verfügbar, daher hat die deutsche Airline angekündigt, ihre letzten beiden A380 wieder in Betrieb zu nehmen.

Diese Maschinen stehen momentan noch in Spanien und sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ihren Weg nach München finden, wo bereits sechs andere...