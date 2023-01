Lufthansa-Aktie: Es wird gestreikt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am Hauptstadtflughafen BER kam es zu einem Streik der Mitarbeiter. Verdi hatte dazu aufgerufen, um dem Tarifstreit Nachdruck zu verleihen. Verdi sieht aktuell keine ausreichenden Fortschritte bei den Tarifverhandlungen. Am BER ist der Betrieb jedoch bereits am Donnerstagmorgen wieder angelaufen. Die ersten Maschinen konnten starten und landen. Am Freitagmorgen hat allerdings am Düsseldorfer Flughafen ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner wurden aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Für Freitag sind bereits die Hälfte aller Flüge gestrichen worden, so ein Sprecher.

Lufthansa-Aktie hat Flügel bekommen!

Der Kurs der Lufthansa-Aktie befindet sich unterdessen ungehindert auf dem Weg Richtung Norden. Es ist bereits im Dezember gelungen, die harte Widerstandszone von rund 8,00 Euro aufzubrechen. Aktuell handelt die Lufthansa-Aktie bei etwa 9,50 Euro. Hier ist zunächst noch ein Widerstand durch das September 2021-Hoch. Schaffen es die Bullen auch hier nachhaltig drüber zu kommen, so kommt die Zone von 11,50 und 13,00 Euro in den Fokus.

Lufthansa-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Lufthansa-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben. Die Bullen leisten wirklich herausragende Arbeit

Sollten Deutsche Lufthansa Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Lufthansa jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Lufthansa-Analyse.

Deutsche Lufthansa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...