Lufthansa-Aktie: Aufwind durch einen Verkauf?

Die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) startete sehr dynamisch ins Börsenjahr 2023 und schoss von Anfang Januar bis Anfang März um über +40% in die Höhe. In den letzten vier Monaten gaben die Triebwerke der deutschen Airline aber keinen Schub mehr und die Lufthansa-Aktie steckt seitdem in einem Seitwärtstrend zwischen 9 und 10,50 € fest. Wird diese Nachricht für etwas Aufwind sorgen?