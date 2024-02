Luenmei Quantum Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Luenmei Quantum verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,39 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Wasserversorgungsbranche im Durchschnitt um -8,58 Prozent, was bedeutet, dass Luenmei Quantum eine Outperformance von +1,19 Prozent erzielt hat. Der Sektor der Versorgungsunternehmen verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,58 Prozent, wobei Luenmei Quantum um 1,19 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie von Luenmei Quantum in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Nach einer Untersuchung in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung erhält die Aktie von Luenmei Quantum in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine "Schlecht"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird. Daher wird der Aktie von Luenmei Quantum in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" zugeordnet.

Die Stimmung um Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Luenmei Quantum wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Luenmei Quantum in den sozialen Medien aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Luenmei Quantum einen Neutral-Titel zu. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 29,68, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 50 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.