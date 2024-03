Luen Wong Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Wmhw-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,13 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,085 HKD liegt, was einer Abweichung von -34,62 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,1 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -15 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Wmhw-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Wmhw, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wmhw liegt bei 78,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.