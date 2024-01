Luen Thai Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Luen Thai-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,63 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent darstellt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche um +4 besser abschneidet. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Luen Thai-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Luen Thai als neutral eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Luen Thai-Aktie liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25-Wert bei 92,31 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist die Luen Thai-Aktie eine Rendite von -32,74 Prozent auf, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,56 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Luen Thai mit 51,3 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Luen Thai-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,54 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.