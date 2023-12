Luen Thai Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Diskussionen über Luen Thai in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge, sondern hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Luen Thai-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,37 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,265 HKD) weicht somit um -28,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,31 HKD) weist mit einem letzten Schlusskurs von -14,52 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 50. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 92, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Luen Thai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 19,71 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -52,46 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Luen Thai 38,05 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.