Luen Thai Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Luen Thai Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei einem Wert von 100 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für dieses Signal. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 92 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin. Auch hier lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung gemäß des RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Luen Thai Aktie eine Rendite von -24,95 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet hingegen eine mittlere Rendite von 25,32 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Luen Thai Aktie mit 50,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Luen Thai als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,45 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist, der 35,88 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Luen Thai beträgt 10,63 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was 4,93 Prozent über dem Mittelwert (5,7) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Luen Thai eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.