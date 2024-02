Luen Thai Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Luen Thai eine Performance von -32,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 4,11 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -36,85 Prozent entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,98 Prozent, und Luen Thai verzeichnete eine Unterperformance von 27,76 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Luen Thai ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Luen Thai eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Luen Thai daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist Luen Thai ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Dies deutet darauf hin, dass Luen Thai aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Luen Thai-Aktie aktuell bei 0,34 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,224 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -34,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,25 HKD angenommen, was wiederum einer aktuellen Differenz von -10,4 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Luen Thai-Aktie in der technischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung von der Redaktion.