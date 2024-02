Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier-Anleger machen nicht mehr mit!

Die aktuelle Dividendenrendite von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels einen geringeren Ertrag um 3,97 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier eine Performance von -32,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um -5,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,43 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei -3,13 Prozent, wobei Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier um 29,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt bei 31,7, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier einen Wert von 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.