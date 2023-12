Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs der Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von -20 Prozent. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,67 Prozent erzielte, schneidet die Aktie mit 28,67 Prozent deutlich schlechter ab. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 57,89 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 69 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier 37, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" ein Durchschnitts-KGV von 29 aufweisen. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.