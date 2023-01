Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

Für die Aktie Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier aus dem Segment "Kaufhäuser" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 24.01.2023, 01:55 Uhr, ein Kurs von 27.8 EUR geführt.

Unser Analystenteam hat Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,39 ist die Aktie von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (40,38) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier damit 5,61 Prozent über dem Durchschnitt (5,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 5,31 Prozent. Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt aktuell 5,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,27 % ist Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (4,38 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.