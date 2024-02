Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert bei 24,01 EUR liegt, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs von 25,2 EUR entspricht, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, mit einem Wert von 22,05 EUR und einem letzten Schlusskurs von 25,2 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -3,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel", wodurch die Dividendenpolitik von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die fundamentale Analyse ergibt ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31,7, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der kurzfristigen Analysebasis und eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage der fundamentalen Kriterien.